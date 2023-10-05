У Севастополі оголосили повітряну тривогу. Окупаційна влада пояснила причину появи диму

В окупованому Росією Севастополі у четвер спрацювали сирени повітряної тривоги, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Водночас у мережі жителі повідомили, що бачать клуби диму над містом і висловили скарги на відсутність сирени в різних частинах Севастополя.

Підконтрольний РФ голова міста Михайло Развожаєв у Telegram написав: «Якщо бачите в районі Інкерманського мосту дим, не хвилюйтеся. Це військові використовують табельні засоби аерозольного маскування».

Повідомляється, що Керченський міст перекрили для руху транспорту.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. 22 вересня у Севастополі був завданий ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ.