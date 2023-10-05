У Кремлі назвали «компетенцією міноборони» питання передислокації кораблів із Севастополя

У Кремлі не коментують повідомлень про імовірне переведення деяких кораблів російського Чорноморського флоту з окупованого Севастополя до Новоросійська в Краснодарському краї.

«Питання, повʼязані з дислокацією наших підрозділів, наших кораблів, наших частин знаходяться в компетенції міністерства оборони», – сказав речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

На початку жовтня у мережі зʼявилися супутникові знімки, які свідчать, що значну частину кораблів Чорноморського флоту перекинули з окупованого Севастополя до Краснодарського краю. Зокрема, до Новоросійська перейшли фрегати «Адмірал Ессен» і «Адмірал Макаров», три дизельні підводні човни, пʼять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), російські військові зробили це «ймовірно, намагаючись захистити їх (військові кораблі – ред.) від продовження українських ударів по російських активах в окупованому Криму».