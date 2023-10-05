Повітряні сили попереджають про ймовірний пуск «шахедів» у бік півдня України

У Повітряних силах Збройних сил ввечері 5 жовтня не виключили ймовірного запуску армією РФ безпілотників по півдню України.

«Імовірні пуски ударних БПЛА типу Shahed з району полігону Чауда (Крим). Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних областях о 23:20», – йдеться в повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Військові просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ протягом доби завдала три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснила 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах. Також армія РФ атакувала Україну 29 «шахедами» із південно-східного напрямку. За даними військових, ППО знищено 24 запущених РФ безпілотники.