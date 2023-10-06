В окупованому Криму у парку мініатюр демонтували копію американської статуї Свободи

У Бахчисарайському парку мініатюр, що в окупованому Росією Криму, демонтували копію американської статуї Свободи. Про це повідомив речник російського парламенту Володимир Константинов у Telegram, і зазначив, що не вважає такий вчинок варварством.

«Нам потрібно займатися своєю історією, своєю культурою, розвитком себе... А статуя свободи нехай вирушає до себе на батьківщину», – написав Костантинов.

Парк мініатюр у Бахчисараї відкрили у 2013 році. Київська «Україна-мати» та нью-йоркська «Статуя Свободи» були встановлені у парку до анексії півострова. Після 2014 року експозицію поповнили статуєю «зеленого чоловічка».