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В окупованому Криму у парку мініатюр демонтували копію американської статуї Свободи

Копія статуї Свободи у Бахчисараї (фото архівне)

У Бахчисарайському парку мініатюр, що в окупованому Росією Криму, демонтували копію американської статуї Свободи. Про це повідомив речник російського парламенту Володимир Константинов у Telegram, і зазначив, що не вважає такий вчинок варварством.

«Нам потрібно займатися своєю історією, своєю культурою, розвитком себе... А статуя свободи нехай вирушає до себе на батьківщину», – написав Костантинов.

Парк мініатюр у Бахчисараї відкрили у 2013 році. Київська «Україна-мати» та нью-йоркська «Статуя Свободи» були встановлені у парку до анексії півострова. Після 2014 року експозицію поповнили статуєю «зеленого чоловічка».

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