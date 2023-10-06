У кількох областях України оголосили повітряну тривогу – вибух у Миргороді (відбій)

Жителів кількох областей України попередили про ракетну небезпеку, йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України.

У Харківській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях лунає повітряна тривога. Місцевих жителів просять перебувати в укриттях до відбою.

Згодом моніторингові канали повідомили про ймовірний запуск балістичної ракети «Іскандер» у напрямку Миргорода на Полтавщині. У місті лунають вибухи.

Місцева влада цю інформацію поки ніяк не коментувала.

О 0.11 надійшло повідомлення про відбій повітряної тривоги в тих областях, де її оголошували.

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад. За останніми даними, через атаку 52 людей загинули.

Зранку 6 жовтня російські військові завдали два удари по Харкову – в Київському та Основʼянському районах міста. Внаслідок цього загинули 10-річний хлопчик і його бабуся.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.