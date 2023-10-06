Зеленський провів тривале засідання Ставки: говорили про війну та енергетику

Президент Володимир Зеленський провів тривале засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Щойно провів засідання Ставки. Тривале. Кілька ключових питань. Перше звичайно, фронт. Ситуація на основних напрямках, доповіді командувачів, забезпечення снарядами та ППО», – розповів президент за підсумками засідання.

Друге питання, яке обговорювати – енергетику, підготовку до зими, захист об’єктів генерації та забезпечення населення електрикою і теплом.

Президент пояснив, що «чинне керівництво Росії завжди робить те, що вже колись робило, всі помилки вони повторюють, все зло вони повторюють». Зеленський сказав, що «коли у них не виходить, вони думають, що нібито зробили замало зла, щоб вийшло».

«Така божевільна логіка. Але маємо це враховувати. Цієї зими російські терористи будуть знову намагатися знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів та більше спроб обійти наш захист. Небезпеку повністю усвідомлюємо», – додав президент.

Президент також уточнив, що «на Ставці були доповіді військових та всіх посадовців, які відповідають за захист нашої енергетики й за нашу тактику проходження зими».

Зеленський зауважив, що «виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям – це дуже важливо». Він сказав, що «місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи».

У ніч проти 6 жовтня російські війська чергове атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 25 із 33 ударних безпілотників.

З липня, коли Москва вийшла із «зернової угоди», що дозволяла безпечно транспортувати зерно через Чорне море, Росія посилила атаки на інфраструктуру експорту українського зерна на півдні України.