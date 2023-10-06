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Через обстріл Нікополя поранено жінку, у місті є руйнування – Дніпропетровська ОВА

Наслідки обстрілів армією РФ Нікополя, 12 жовтня 2022 року (фото ілюстративне)

Внаслідок артилерійських обстрілів і атаки дронами з боку військ РФ у Нікополі на Дніпропетровщині поранень зазнала жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Протягом дня шумно було в Нікополі. Ворог влучив по місту чотирма дронами-камікадзе. І тричі накривав артилерійським вогнем. Осколкові поранення дістала 44-річна жінка. Її госпіталізовано», – повідомив Лисак.

За його словами, у Нікополі через російську атаку пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктурний об’єкт, готель, два приватні будинки, декілька авто та лінію електропередачі.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

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Житловий будинок у центрі Харкова був уражений російською ракетою, в результаті чого загинув 10-річний хлопчик і 16 людей отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ України 6 жовтня.

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