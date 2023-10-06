Одеса Путіну стоїть «кісткою поперек горла» – речниця ОК «Південь»

Речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк розповіла проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», чому російська армія щоночі атакує Одеську область ударними дронами. На її думку, крім наявності портів, Одеса також має особливе пропагандистське значення персонально для президента Росії Володимира Путіна.

«Вона йому просто кісткою поперек горла, вона йому не дає спокою. Це очевидно, що ментально намагаються тиснути, як їм здається, на те населення, яке має відгукнутися на їхні наративи. Вони живуть тими вимірами, на які спираються на підставі своєї власної пропаганди. Тобто самозомбування відбулось таке, розумієте. Вони вже не усвідомлюють, що Одеса й Одеський регіон набагато проукраїнські в порівнянні з минулими роками», – наголосила вона.

Дронів у Росії достатньо, каже речниця. Тому не варто розраховувати на якусь перерву в обстрілах України й зокрема Одещини.

«Те, що дрони в них не закінчаться, це абсолютно зрозуміло. Цю війну не даремно називають «війною дронів». Виробництво продовжується, вдосконалюється і всім вже зрозуміло, що за допомогою дронів можна економити особовий склад. Тобто атака відбувається, вогневе ураження відбувається, сили застосовуються, люди не ризикують. Саме тому пріоритети за дронами будуть ще довготривалий час. І я впевнена, що навіть, якщо припустити, що Іран затиснуть санкції й він не зможе постачати дрони Росії, вони (російська влада) будуть вишукувати інше партнерство», – зазначила Гуменюк.

Напередодні президент РФ під час свого виступу на щорічному дискусійному клубі «Валдай» заявив, що «Одеса – російське місто, але трошки єврейське».

Минулої ночі війська РФ завдали чергового удару по Одещині, поціливши у припортову та прикордонну інфраструктуру над Дунаєм. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що над областю збили три безпілотники Shahed-131/136.