Уряд пропонує встановити заборону на передачу у власність й користування земель Каховського водосховища

Уряд у п’ятницю підтримав законопроєкт, яким пропонується встановити заборону на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища. Заборона діятиме протягом 15 років. Єдині винятки – це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель, повідомив урядовий портал.

«Важливо, аби за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення. Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС», - прокоментував прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Повідомляється також, що загалом на ліквідацію руйнування Каховської ГЕС уряд виділив 11,9 млрд грн.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування дамби Каховської ГЕС. Україна звинувачує у підриві греблі Каховської ГЕС Росію. Кремль назвав руйнування греблі «навмисною диверсією» з боку Києва.

Представники країн Заходу, коментуючи руйнування греблі, прямо не заявляли про те, що її підірвала Росія, проте все ж таки відзначали відповідальність Москви за те, що сталося – оскільки саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року й окупувала частину Херсонської області (зокрема і Каховську ГЕС), перетворивши її на зону боїв.

Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі, написало 16 червня американське видання New York Times, прямо вказуючи на те, що це зробила Росія.

Руйнування дамби спричинило затоплення значних територій нижче за течією, обміління водосховища вище, нестачу питної води у регіоні.