Сили РФ скинули вибухівку з дрона на Херсонщині, постраждав рятувальник

Російські військові атакували Херсонщину за допомогою безпілотника. У результаті постраждав працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, йдеться в повідомленні місцевої прокуратури.

«За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни», – пояснили в прокуратурі.

За даними слідства, 6 жовтня близько 15:47 російські військові з безпілотника скинули боєприпас по одній із вулиць у селищі Високопілля Бериславського району.

Від вибуху важкі поранення отримав працівник ДСНС, його госпіталізували, уточнили в відомстві.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.