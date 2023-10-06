На півдні від Бахмута ЗСУ просунулися на різних ділянках до 400 метрів – речник Східного угруповання військ

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, як просуваються українські війська навкола Бахмута Донецької області і яка оперативна ситуація в цьому районі.

«На південному фланзі нам вдалося просунутися на різних ділянках до 400 метрів за останню добу. Деталей назвати не можу, оскільки противник використовує ці дані… Ми маємо закріпитися, лише тоді ми зможемо говорити про це більш відкрито. Ми маємо успіхи. Продовжуємо витісняти ворогів. Поблизу Андріївки противник намагається відновити свої втрачені позиції, намагається штурмувати, тактику «м’ясних штурмів» продовжує, які ми відбиваємо та не даємо противнику можливості відсунутися назад», – заявив Євлаш в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода LIVE).

Також він зазначив, що поблизу залізниці в Кліщіївці неподалік Бахмута тривають інтенсивні бої.

«Ми закріпляємося на досягнутих рубежах. Там дуже складна, дуже напружена обстановка, там противних щодня використовує сотні, як не тисячі артилерійських снарядів, але попри це ми тримаємо фронт», – додав Євлаш.

За даними останніх зведень від Генштабу ЗСУ, нині сили оборони України продовжують наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, і наступальну операцію – на Мелітопольському. Упродовж доби на фронті було близько 30 бойових зіткнень.