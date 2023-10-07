Більшість російських сил поблизу Купʼянська не є боєздатними – ISW

Російські війська 6 жовтня відновили наступ під Куп’янськом, але більшість російських підрозділів, які розгорнуті на цій ділянці фронту, ймовірно, залишаються небоєздатними, ідеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Українські військові повідомили про зниження російської активності поблизу Куп’янська впродовж останніх тижнів, але речник Східного угруповання ЗСУ капітан Ілля Євлаш 6 жовтня заявив, що російські війська відновили бойові дії на напрямку Куп’янськ – Лиман. Російські провоєнні блогери стверджували, що російські війська розпочали наступ у районі Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) і що російські війська ведуть інтенсивний обстріл траси N26 (Шевченкове – Куп’янськ). Один такий блогер охарактеризував поновлений російський наступ на Куп’янськ як «широкомасштабний», але згодом видалив допис», – ідеться в повідомленні.

ISW вказує, що раніше на цьому напрямку фахівці спостерігали присутність сильно зруйнованих елементів Західного військового округу, зокрема 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії, і ISW наразі не вважає, що угруповання, що складається з новоствореної 25-та загальновійськова армія з деградованими елементами інших підрозділів зможе вести значні наступальні операції в цьому районі.

Також у повідомленнях ISW йдеться, що Сили оборони України продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом і просунулися вперед на заході Запорізької області 6 жовтня. Натомість російські війська нещодавно провели ротацію полку в районі на південь від Оріхова, продемонструвавши здатність утримувати оборону на цій критично важливій ділянці фронту.