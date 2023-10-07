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Армія РФ вдарила ракетами по селу під Харковом, постраждали люди – влада

Наслідки ракетного удару армії РФ по Харківській області. Гроза, Харківська область, 6 жовтня 2023 року, ілюстративне фото

Сили РФ вкотре запустили ракети по Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами місцевого чиновника, двом жителям знадобилась допомога медиків.

«Росіяни продовжують терористичні атаки на мирне населення Харківської області. Сьогодні (7 жовтня – ред.) ворог завдав ракетного удару по с. Пересічне Харківського району», – заявив голова ОВА.

За даними Синєгубова, російська ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. У результаті чого в будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло. Крім того, внаслідок обстрілу сталася пожежа.

«Медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес», – повідомив він.

Наслідки чергового смертоносного обстрілу Харкова
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Наслідки чергового смертоносного обстрілу Харкова

Житловий будинок у центрі Харкова був уражений російською ракетою, в результаті чого загинув 10-річний хлопчик і 16 людей отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ України 6 жовтня.

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