Армія РФ вдарила ракетами по селу під Харковом, постраждали люди – влада

Сили РФ вкотре запустили ракети по Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами місцевого чиновника, двом жителям знадобилась допомога медиків.

«Росіяни продовжують терористичні атаки на мирне населення Харківської області. Сьогодні (7 жовтня – ред.) ворог завдав ракетного удару по с. Пересічне Харківського району», – заявив голова ОВА.

За даними Синєгубова, російська ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. У результаті чого в будинках пошкоджені дахи та фасади, вибите скло. Крім того, внаслідок обстрілу сталася пожежа.

«Медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років через гостру реакцію на стрес», – повідомив він.