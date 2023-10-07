США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, незважаючи на бюджетну кризу. Йдеться про суму 200 мільйонів доларів, повідомляє Reuters.

За даними агентства, Києву передадуть боєприпаси та техніку, які були включені до минулих пакетів. США оголосять про це рішення 11 жовтня на зустрічі контактної групи з постачання озброєння Україні у Брюсселі. Гроші будуть виділені із суми, яка залишилася на рахунках Пентагону після переоцінки вартості поставленого Україні озброєння – ідеться про 5,4 мільярда доларів.

30 вересня Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про 45-денний тимчасовий бюджет. Він допоможе уникнути припинення роботи уряду. Кошти на допомогу Україні у тимчасовому бюджеті не передбачені.

Міністерство оборони США попередило, що якщо Конгрес не ухвалить рішення, то фінансування України закінчиться найближчими місяцями. У військового відомства, крім згаданих 5,4 мільярда доларів, залишилося для цього трохи більш як півтора мільярда доларів із 30 мільярдів, раніше виділених Конгресом для поповнення запасів замість озброєнь, відправлених Україні.