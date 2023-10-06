Байден має можливість продовжити фінансування України, якщо Конгрес «не діятиме» – Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання ґрантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні. Про це пише видання Politico з посиланням на двох американських чиновників, які знають про дискусії у владі США.

«Білий дім зважує низку варіантів, намагаючись знайти додаткові гроші для підтримки України після того, як законодавці в останню хвилину позбавили (Україну) фінансування в рамках угоди, щоб запобігти закриттю уряду... Президент Джо Байден натякнув на цю стратегію в середу (4 жовтня – ред.), сказавши, що «є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування». Від подальших коментарів він відмовився», – ідеться в повідомленні.

За словами одного з чиновників, коментарі президента стосувалися «наявних повноважень фінансування… які дозволяють нам надавати додаткову підтримку Україні трохи довше, якщо Конгрес не діятиме».

За даними Державного департаменту, станом на 21 вересня у США залишилося приблизно 650 мільйонів доларів із 4,6 мільярда доларів зовнішнього військового фінансування, яке Конгрес виділив у двох додаткових пакетах для України та «країн, які постраждали від ситуації в Україні».

Навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями для закупівлі зброї, Конгрес усе одно має дозволити додаткове фінансування для підтримки України, сказав американський чиновник.

Наприкінці вересня у США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ.

Адміністрація Байдена домагалася виділення на допомогу Україні – йдеться головним чином про фінансування постачання озброєння – на суму 24 мільярди доларів. Проти таких обсягів допомоги заперечували деякі республіканці у Сенаті і особливо у Палаті представників.

Розбіжності між республіканцями та демократами існують і щодо інших статей бюджету. Несхвалення бюджету до 1 жовтня призвело б до так званого шатдауну або закриття уряду – припинення фінансування федеральних органів влади та їх програм. Щоб уникнути цього, в останній момент знайшли тимчасовий компроміс.