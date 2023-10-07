У кількох південних і центральних областях України триває повітряна тривога

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській і Черкаській областях станом на 15:00 уже близько години триває повітряна тривога. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, є небезпека застосування силами РФ балістичного озброєння.

«Суспільне» пише, що в Миколаєві чули звук вибуху.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.