У поліції відреагували на слова Небензі про удар по селу Гроза на Харківщині

У поліції відреагували на слова постійного представника Росії в ООН Василя Небензі щодо російського ракетного удару по кафе в селі Гроза Харківської області.

Небензя заявив, що удар був під час похорону одного з нібито «високопоставлених українських націоналістів» і «в них брали участь багато його спільників неонацистів».

Керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов заявив, що Андрій Козир, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив в ЗСУ і загинув у 2022.



«Він не був високопосадовцем і не займав високі щаблі в ЗСУ. Він був місцевим жителем і загинув біля Попасної», – заявив він в коментарі Радіо Свобода.

За його словами, на його поминках зібралися місцеві жителі.

«Всі вони загинули через російську ракету. Це звичайні люди. Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені – цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця», – додав Болвінов.

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад. За даними поліції, внаслідок ракетного удару загинули 53 людини, однак ці дані не остаточні, бо ДНК-експертизи тривають, пʼятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.