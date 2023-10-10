«Маячня»: Захаров про слова представника Росії щодо удару по Грозі

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген Захаров прокоментував заяву постійного представника Росії в ООН Василя Небензі щодо удару російської армії по селу Гроза на Харківщині.

«Те, що вони туди стріляли, це не можна пояснити логічно жодним чином. Всі ці виправдання, на мій погляд, це маячня», – заявив він у інтерв’ю Радіо Свобода.

За спостереженнями Захарова, російська влада часто виправдовує удари по цивільних об’єктах в Україні тим, що це були нібито військові цілі, хоча найчастіше «це брехня».

«Росія весь час веде таку політику, щоб відмазатися від обвинувачень у вчиненні міжнародних злочинів, щоб перевести стрілки на Україну, що Україна погана, що вона робить те саме. Ну і інші фейки випускає різні, брехню, спеціально, щоб себе виправдати», – заявив він.

Читайте також: У поліції відреагували на слова Небензі про удар по селу Гроза на Харківщині

Захаров висловив думку, що постійні бомбардування цивільних в Україні мають на меті «посіяти страх і примусити людей думати, що краще вимагати миру, що можна поступитися територіями, аби тільки припинити оці обстріли».

Повне інтерв’ю з Євгеном Захаровим вийде невдовзі на сайті Радіо Свобода.

Раніше Василь Небензя заявив, що удар був під час похорону одного з нібито «високопоставлених українських націоналістів» і «в них брали участь багато його спільників неонацистів».

На це керівник слідчого управління Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов заявив, що Андрій Козир, тіло якого перепоховували в селі Гроза, служив в ЗСУ і не був високопосадовцем. Він загинув біля Попасної 2022 року.

Читайте також: Правозахисник Захаров: деескалація з Росією неможлива, ненависть до всіх росіян – ірраціональна

За його словами, на його поминках зібралися місцеві жителі:

«Всі вони загинули через російську ракету. Це звичайні люди. Пенсіонери, вчителі, медики, друзі. Всі загиблі і поранені – цивільні люди. Серед них немає жодного загиблого чи пораненого військовослужбовця».

За даними влади, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району Харківської області. Удар припав на сільське кафе-магазин, куди люди прийшли на поминки військового.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що загинула фактично половина мешканців села, які залишалися у Грозі. Правоохоронці не виключають, що ракета, ймовірно – «Іскандер», була зумисне наведена на заклад. За даними поліції, внаслідок ракетного удару загинули 53 людини, однак ці дані не остаточні, бо ДНК-експертизи тривають, пʼятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.