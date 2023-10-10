Правозахисник Захаров: деескалація з Росією неможлива, ненависть до всіх росіян – ірраціональна

Про перемир’я з Росією на полі бою не може йтися, вважає український правозахисник Євген Захаров, який увійшов до шорт-листа премії ПАРЄ з прав людини імені Вацлава Гавела. Про це він заявив у промові на конференції з нагоди вшанування лауреата премії з прав людини імені Гавела у Празі 10 жовтня, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Очевидне бажання російського керівництва знищити українську державу і всіх людей, які щиро вважають себе її громадянами, не залишає нам місця для компромісів. Наш ворог бомбардує цивільне населення та інфраструктуру життєзабезпечення, щоб посіяти страх і примусити до капітуляції. Ми не можемо погодитися на деескалацію та припинення вогню. Це означатиме, що ми дозволимо загарбнику зміцнити свою оборону, фактично схвалюючи продовження вбивств, зникнень, катувань і сексуального насильства», – сказав Захаров.

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Водночас він висловив думку, що ненависть до російської влади і російської армії переростає в українському суспільстві у ненависть до всього російського, що є зрозумілим, але не має сенсу.

«Ненависть до всіх росіян ірраціональна: не можна оцінювати людей за їхнім громадянством, а лише за їхніми діями і словами. І не можна забувати, що в Росії є відкриті противники путінського режиму. Їх небагато, не більше 5% російського населення, але вони публічно виступають проти російської агресії і піддаються кримінальному переслідуванню з вироками до 15 років ув’язнення. Ці люди часто допомагають українським біженцям залишити Росію і збирають для них гроші», – заявив правозахисник.

Захаров також засудив вилучення російськомовних книг з фондів українських бібліотек, назвавши це «інфантилізмом і провінціалізмом», а також виступив на захист українських літераторів, що виступають на одних майданчиках разом із російськими авторами, які публічно критикують владу Путіна.

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У лютому 2023 році народна депутатка Євгенія Кравчук повідомила, що на листопад 2022 року в публічних бібліотеках України списали близько 19 мільйонів примірників книг, з них приблизно 11 мільйонів – російською мовою.

Нагадаємо, український письменник Андрій Курков потрапив під шквал критики через анонс його спільного виступу із російською журналісткою Машею Гессен на дискусійному майданчику в Канаді. Зокрема, засудив вчинок Куркова його колега Артем Чех, який нині воює на фронті.

Премію з прав людини імені Гавела 9 жовтня отримав ув’язнений турецький правозахисник Осман Кавала.

Премія Вацлава Гавела на честь відомого чеського державного діяча була заснована в 2013 році для відзначення «видатних дій громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та за її межами».