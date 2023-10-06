Лауреаткою Нобелівської премії миру стала іранська правозахисниця Наргіз Мохаммаді

В Осло оголосили лауреатів Нобелівської премії миру. 2023 року нагороду отримала іранська правозахисниця Наргіз Мохаммаді.

Мохаммаді багато років опікується захистом прав жінок в Ірані, її неодноразово засуджували до увʼязнення.

У 2022 році премію миру було присуджено правозахисникам із трьох країн: російському «Меморіалу», українському «Центру громадянських свобод» та білоруському правозахиснику Алесю Бєляцькому.

Премія миру — єдина з Нобелівських, володарів якої оголошують та нагороджують в Осло, а не в Стокгольмі.

Раніше вже були названі лауреати Нобелівської премії за 2023 рік у галузі медицини та фізіології, фізики, хімії та літератури.

9 жовтня оголосять лауреата премії з економіки памʼяті Альфреда Нобеля, заснованої Державним банком Швеції 1968 року. На цьому нобелівський тиждень завершиться.