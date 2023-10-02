Нобелівську премію з медицини присудили за внесок у розробку вакцини від COVID-19

Нобелівський комітет повідомив про першу винагороду, присуджену в 2023 році – у сфері медицини.

За повідомленням, її отримають біохіміки Дрю Вайсман та Каталін Каріко за «відкриття щодо модифікацій нуклеозидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19».

«Відкриття двох нобелівських лауреатів були критичними для розробки ефективних мРНК-вакцин проти COVID-19 під час пандемії, яка почалася на початку 2020 року», – йдеться в релізі.

Як додає Нобелівський комітет, ці відкриття змінили розуміння того, як мРНК взаємодіє з імунною системою людини та зробили внесок у «безпрецедентну швидкість розробки вакцин під час однієї з найбільших для здоров’я людини загроз у наш час».

Епідемія коронавірусної інфекції, що розпочалася наприкінці 2019 року в Китаї, у січні 2020 року була оголошена ВООЗ надзвичайною ситуацією міжнародного значення у сфері охорони здоров’я. Після поширення епідемії на інші країни її було в березні 2020 року оголошено пандемією. Багато країн пішли на безпрецедентні карантинні заходи, що позначилися на світовій економіці та житті людей.

Читайте також: В Україні офіційно завершився карантин у зв’язку з пандемією COVID-19

Після масової вакцинації та появи нових, менш летальних штамів кількість смертей різко скоротилася – якщо в січні 2021 року у світі за тиждень від COVID-19 помирали близько 100 тисяч людей, то в квітні 2023 року – 3,5 тисячі. Скорочення смертності дозволило впродовж 2022 року скасувати більшість обмежувальних заходів.

У травні 2023 року Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що пандемія COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією.