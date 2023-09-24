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ВООЗ повідомила про різке зростання випадків холери у світі

За даними ВООЗ, Афганістан, Камерун, Демократична Республіка Конго, Малаві, Нігерія, Сомалі та Сирія особливо постраждали за рік через спалахи холери на своїх територіях

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 24 вересня оприлюднила оновлені дані, згідно з якими кількість випадків захворювання на холеру в усьому світі за останній рік зросла більш ніж удвічі.

За даними ВООЗ, у 2022 році було зареєстровано близько 470 000 випадків захворювання, що значно більше порівняно з 220 000 випадків у попередньому році.

Однак експерти ВООЗ заявили, що інформації про ситуацію все ще недостатньо, і за попередньою оцінкою, організація прогнозує від 1,3 до 4 мільйонів захворювань і до 143 000 смертей щорічно.

За даними ВООЗ, Афганістан, Камерун, Демократична Республіка Конго, Малаві, Нігерія, Сомалі та Сирія особливо постраждали за рік через спалахи холери на своїх територіях.

Холера – гостра особливо небезпечна інфекційна хвороба, спричинена холерним вібріоном, що викликає тяжкий гастроентерит з різким зневодненням організму та гемодинамічними розладами.

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