Нобелівську премію з фізики отримають троє науковців за дослідження електронів

Нобелівську премію з фізики отримали П’єр Аґостіні, Ференц Крауш та Анна Л’юйє. Про таке рішення Королівської академії наук Швеції повідомив Нобелівський комітет 3 жовтня.

Нагороду присудили за «експериментальні методи, які генерують атосекундні імпульси світла для вивчення динаміки електронів у матерії».

За поясненням комітету, дослідження науковців дозволили виміряти швидкі процеси, під час яких електрони рухаються або змінюють енергію.

Анна Л’юйє у 1987 році виявила, що багато різних обертонів світла виникають, коли вона пропускає інфрачервоне лазерне світло через благородні гази. У 2001-му П’єр Аґостіні успішно створив і дослідив серію послідовних світлових імпульсів, кожен із яких тривав близько 250 атосекунд. У той же час Ференц Крауш працював над іншим експериментом, який уможливив ізолювання окремого світлового імпульсу тривалістю в 650 атосекунд.

Як додає комітет, внесок лауреатів уможливив дослідження процесів, які є настільки швидкими, що раніше їх неможливо було відстежити.

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«Тепер ми можемо відкрити двері у світ електронів. Атосекундна фізика дає нам можливість зрозуміти механізми, якими керують електрони. Наступним кроком буде їх використання», – заявила голова Нобелівського комітету з фізики Єва Олссон.

Минулого року Нобелівську премію з фізики отримали француз Ален Аспе, американець Джон Клаузер і австрієць Антон Цайлінґер за відкриття в галузі квантової механіки.