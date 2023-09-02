Нобелівський фонд відмовився запрошувати послів РФ і Білорусі на вручення премій: коментар МЗС України

Нобелівський фонд відмовився від свого рішення запросити послів Росії, Ірану та Білорусі на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій цьогоріч у Стокгольмі. У МЗС України назвали такий крок «перемогою гуманізму».

При цьому Ніколенко висловив подяку усім, хто вимагав відновлення справедливості.

«Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло», – наголосив речник МЗС.

Фундація Нобеля раніше повідомила про запрошення до Стокгольма на бенкет з нагоди вручення Нобелівської премій послів РФ, Білорусі, а також Ірану. Там пояснили, що прагнуть залучити навіть тих, хто не поділяє цінності Нобелівської премії.

Як відомо, п’ять із шести Нобелівських премій щороку вручають у Стокгольмі після процесу номінування, який тримають у таємниці протягом наступних 50 років. А Нобелівська премія миру вручається в Осло, де відбуваються окремі урочистості.

Цьогорічні лауреати будуть оголошені на початку жовтня, а святкові церемонії нагородження відбудуться 10 грудня – в річницю смерті Альфреда Нобеля.