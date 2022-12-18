Лауреатка «Нобеля» миру розповіла про нагороду та згадала загиблу продюсерку Радіо Свобода Віру Гирич

У неділю, 18 грудня, правозахисниця Олександра Матвійчук повернулась в Україну після вручення Нобелівської премії миру.

Вона показала зустрічаючим та журналістам золоту медаль з зображенням Альфреда Нобеля, повідомляє Радіо Свобода.

«Усі ці нагороди і відзнаки, у тому числі Нобелівська премія миру – це для України. Для того, щоб у нас були нові можливості, які ми використаємо, щоб перестали гинути люди на фронті, щоб перестали гинути люди на окупованих територіях, щоб перестали гинути люди у тилу», – сказала очільниця «Центру громадянських свобод».

Матвійчук також розповіла, що на зустрічах під час церемонії вручення Нобелівських премій 2022 року говорила про те, що Україні потрібні сучасна зброя, справедливість, міжнародний трибунал та нова міжнародна система миру і безпеки.

«Нам потрібна нова міжнародна система миру та безпеки, бо ця не працює, вона лежить в руїнах, як Маріуполь. Ми живемо в дуже небезпечному світі, в якому генсек ООН, приїжджає до Києва, де російська ракета влучає в житловий будинок та вбиває у своїй власній квартирі журналістку Віру Гирич, це потрібно змінити. Нам треба створити таку міжнародну систему, в якій відчуватимуть себе в безпеці та матимуть гарантії захисту прав людини всі люди, незалежно від того, чи проживають вони у країнах, які є членами якогось військового блоку. І почати зміни системи потрібно з того, що виключити Росію з Радбезу ООН за системні порушення статуту», – наголосила Олександра Матвійчук.

Матвійчук зазначила, що «Центр громадянських свобод» й надалі працюватиме над документуванням (порушень прав людини — ред.) і зараз зосередиться на тому, щоб створити нову комплексну систему правосуддя.

«Один з елементів цієї стратегії — це створення міжнародного трибуналу, але так само нам потрібно працювати над посиленням національної правової системи. Ми маємо побудувати таку країну, у якій права кожної людини захищенні, влада підзвітна, правосуддя незалежне, а поліції ніколи в голову не приходить бити мирні студентські демонстрації», — зазначила вона.

Нобелівські премії за 2022 рік вручили в Осло 10 грудня. 7 жовтня Нобелівську премію миру отримали правозахисники з України, Білорусі та Росії, а саме «Центр громадянських свобод», голова центру «Весна» Алесь Беляцький і організація «Меморіал». Для незалежної України це перша в історії Нобелівська премія.

Журналістка і продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич загинула внаслідок ракетного обстрілу військами РФ Києва 28 квітня. Її тіло виявили під уламками житлового будинку вранці наступного дня. У Віри Гирич залишилися батьки та дорослий син. Вона працювала в київському бюро Радіо Свобода з лютого 2018 року, а до того – на провідних українських телеканалах.