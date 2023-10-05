Нобелівську премію з літератури отримав норвезький автор Йон Фоссе

Нобелівський комітет 5 жовтня оголосив лауреата премії з літератури – її отримав норвезький письменник Йон Фоссе.

За повідомленням, його відзначили за «інноваційні п’єси та прозу, що дають голос невимовному».

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«Його масштабна творчість, написана норвезьким нюношком, охоплює розмаїття жанрів, складається з численних п’єс, романів, поетичних збірок, есеїв, дитячих книжок і перекладів. Хоча сьогодні він є одним із найбільш популярних драматургів у світі, він також стає все більш визнаним завдяки своїй прозі», – заявляє комітет.

Йон Фоссе народився 1959 року у місті Гаугесунн на південному заході Норвегії. Його дебютний роман «Червоне, чорне» вийшов 1983 року.

У 2022 році Нобелівську премію з літератури отримала французька письменниця Анні Ерно.