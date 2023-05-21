103 нобелівські лауреати підписали листа з вимогою звільнити засудженого в Білорусі Беляцького

103 нобелівські лауреати підписали листа з вимогою звільнити лауреата Нобелівської премії миру 2022 року Алеся Беляцького. Звернення опубліковане на сайті міжнародного ПЕН-клубу. Білоруського правозахисника у тексті названо символом надії й натхнення для колег з усього світу.

У листі наголошується, що Беляцький «присвятив своє життя просуванню демократії та прав людини в Білорусі», «наважившись закликати Олександра Лукашенка до відповідальності за нещадне, безперервне та систематичне придушення незалежних голосів». Кримінальну справу проти Беляцького підписанти назвали надуманою.

Серед тих, хто підписався, – лауреати премії з хімії, медицини та фізіології, фізики, економіки, літератури і миру. Двоє лауреатів – 87-річний астроном Роберт Вудро Вільсон та 91-річний мікробіолог Гамілтон Сміт отримали її ще 1978 року.

Автори звернення вимагають звільнення та зняття звинувачень не лише з Беляцького, а й з інших учасників заснованої ним правозахисної організації «Весна». Білоруська влада визнала інформаційну продукцію правозахисного центру екстремістською, її роботу на території країни де-факто заборонено.

Беляцький 2022 року став одним із лауреатів Нобелівської премії миру за свою правозахисну роботу. Разом із ним лауреатами стали український Центр громадянських свобод і заборонена російською владою організація «Меморіал».

Нагороду за Беляцького отримала його дружина Наталія Пінчук.

З 2021 року він ув’язнений. У березні суд у Мінську засудив його до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у фінансуванні протестів проти Олександра Лукашенка у 2020 році та контрабанді коштів. Правозахисник заперечує провину і називає своє переслідування політичним.

21 травня у Білорусі з ініціативи правозахисників відзначається День солідарності з політв’язнями. Акції на їхню підтримку пройшли у десятках європейських міст. За оцінкою «Весни», в країні утримують під вартою не менше ніж 1525 політв’язнів.