Ув’язнений турецький правозахисник отримав премію Вацлава Гавела

Ув’язнений турецький правозахисник Осман Кавала 9 жовтня був нагороджений премією імені Вацлава Гавела з прав людини. Її щорічно присуджує Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ).

Кавала – бізнесмен, філантроп і правозахисник, якого турецька влада заарештувала в 2017 році за ймовірну причетність до протестів у парку Гезі в 2013 році. Незважаючи на рішення Європейського суду з прав людини про те, що його затримання є порушенням Європейської конвенції з прав людини, Кавалу засудили до довічного ув’язнення у 2022 році.

Одним із трьох фіналістів премії цього року був Євген Захаров – голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи, учасник дисидентського руху 1970–1980-х років.

Премія Вацлава Гавела на честь відомого колишнього чеського державного діяча була заснована в 2013 році для відзначення «видатних дій громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та за її межами».

Серед лауреатів минулих років – голова білоруської правозахисної організації «Весна» Олесь Беляцький, правозахисник із Баку Анар Мамедлі, російська правозахисниця Людмила Алексєєва, ув’язнена білоруська опозиційна діячка Марія Колеснікова, російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, уйгурський учений та правозахисник Ільгам Тохті, засуджений Китаєм до довічного ув’язнення у 2014 році.