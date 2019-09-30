ПАРЄ присудила ув’язненому в Китаї правозахиснику премію Гавела

Уйгурський учений та правозахисник Ільгам Тохті, засуджений Китаєм до довічного ув'язнення у 2014 році за звинуваченням у сепаратизмі, удостоєний премії Парламентської асамблеї Ради Європи імені Вацлава Гавела за 2019 рік.

Окрім Тохті, який є захисником мусульманської уйгурської меншини в Китаї, відзначена иакож балканська Молодіжна ініціатива з прав людини –група, яка сприяє примиренню через побудову зв'язків між молодими людьми з різних етнічних груп, регіонів та країн. До списку номінантів входив ще й ув'язнений таджицький юрист Бузургмер Йоров.

Премія Вацлава Гавела названа на честь померлого у 2011 році колишнього чеського державного діяча, одного з лідерів Оксамитової революції 1989 року. Премія заснована у 2013 році та відзначає досягнення в захисті прав людини. Грошовий вимір нагороди становить 60 тисяч євро.



Торік переможцем став чеченський активіст Оюб Тітієв, керівник чеченського відділення правозахисного центру «Меморіал», який на той час перебував за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків. 21 червня 2019 року Тітієв вийшов на свободу.