Росія: чеченський правозахисник Тітієв достроково вийшов на волю

Голова грозненського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюб Тітієв, засуджений на отири роки колонії-поселення за звинуваченням у зберіганні наркотиків, вийшов на волю 21 червня в рамках умовно-дострокового звільнення, повідомляють російські ЗМІ.

Зустрічати Тітієва приїхали родичі, колеги і друзі. На питання, чи він планує повернутися до правозахисної діяльності, Тітієв відповів, що й не залишав її.

10 червня суд ухвалив рішення про умовно-дострокове звільнення Тітієва, який відбув третину призначеного терміну ув’язнення.

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18 березня правозахисника Оюба Тітієва засудили до чотирьох років позбавлення волі в колонії-поселенні. Його визнали винним у зберіганні наркотиків. У «Меморіалі» рішення суду назвали заполітизованим.

Оюба Тітієва заарештували на початку січня 2018 року. За даними слідства, в його машині знайшли марихуану. Провину Тітієв не визнав і наполягав, що наркотики йому підкинули поліцейські. Колеги Тітієва вважають його справу сфабрикованою і заявляють про спроби чеченської влади позбутися правозахисників. На захист Тітієва неодноразово виступали міжнародні організації та діячі культури.