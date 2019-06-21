У міністерстві оборони Росії відеоігри назвали проектом спецслужб США

Американські спецлужби маніпулюють суспільною свідомістю за допомогою серії ігор Metal Gear, проекту «Ехо Рунету» і «графіки» – про це заявив заступник міністра оборони Росії Андрій Картаполов у Державній думі, повідомляють російські ЗМІ.

На думку чиновника, ці проекти налаштовують молодь проти уряду Росії. За словами Картаполова, перелічені проекти спрямовані «передусім на молодь».

«Здійснюється низка програм, спрямована на формування у молоді активної протестної діяльності і незадоволення владою країни», – наводить слова Картаполова видання «Інтерфакс».

Як стверджує чиновник, таким чином США намагається «зруйнувати цивілізаційну ідентичність росіян».

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Metal Gear – серія відеоігор, яка була розроблена і видана японською компанією Konami та геймдизайнером Хідео Кодзімою. Станом на зараз серія налічує 19 ігор, по світу продані 30 мільйонів копій. «Ехо Рунету» – це проект Global Voices Online, який називає своєю метою публікацію об’єктивної та повної інформації про російський інтернет.

Що представник російського Міноборони мав на увазі під «графікою», наразі невідомо.

Це не перша заява такого штибу від російських чиновників. У вересні 2018 року перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кириєнко назвав відеоігри «простором політичної боротьби», через який іноземні держави нібито намагаються впливати на дітей.