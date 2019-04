Стежкою Metro Exodus. Ігри українських розробників, які скоро побачать світ

Не тільки постапокаліпсис, а й Дикий Захід та похмуре фентезі. Поки гра Metro Exodus збирає схвальні відгуки, Радіо Свобода зібрало ще кілька цікавих анонсів від українських розробників, які можуть підкорити світовий ринок комп'ютерних ігор.

Metro Exodus від української компанії 4A Games вийшла в лютому на PC, Xbox One та PlayStation 4 і отримала високі оцінки гравців та критиків. Metro – шутер від першої особи, хоррор з елементами виживання та стелс. Дії гри відбуваються в часи постапокаліпсису, який став результатом ядерної війни. Місце – зруйнована територія Росії.

Гра вже отримала українську локалізацію разом із патчем The Ranger Update, який вийшов 26 березня.

Після релізу гри деякі російські геймери та оглядачі почали обурюватися – через сюжетні лінії, в яких вони побачили політичні мотиви. Найбільше в Росії не сподобалось, що гравець, знищивши пам'ятник Леніну, отримує досягнення під назвою «Декомунізація». На державному телеканалі «Росія-24» назвали це «скандалом».

Симулятор індіанця

This Land Is My Land – стелс-екшн із відкритим світом про Дикий Захід, який розробляється українською компанією Game Labs. У першому тізері автори вказали, що вихід гри планується навесні цього року.

Головний герой – американський індіанець, який вимушений боротися з переселенцями, які захоплюють його землю у часи зародження США. Розробники зазначають, що в грі передбачене варіативне проходження, а світ буде різним із кожним новим запуском: «Міста зростатимуть інакше, табори розвиватимуться в інших місцях, а патрулі обиратимуть нові маршрути».

​Game Labs раніше випустили стратегії Ultimate General, а також симулятор морських битв Naval Action. Команда студії також брала участь у розробці World of Warplanes, World of Tanks, S.T.A.L.K.E.R. та серії Metro.

Детектив у світі Ктулху

The Sinking City – пригодницька екшн гра з елементами детективу та відкритим світом від української студії Frogwares. Її вихід анонсують на 27 червня цього року на PC, PS4 і Xbox One.

За основу гри студія взяла творчість Говарда Лавкрафта, американського письменника, який писав в оригінальному стилі, поєднуючи жанри жахів та містики. А саме – вигаданий всесвіт «Міфи Ктулху».

Дії The Sinking City розгортаються в США у 1920-і роки, в місті Окмонт у штаті Масачусетс. Місто страждає від потопів – природа перетворила Окмонт у місто-привид, частина місцевих жителів поїхала. Ті ж, хто залишився, поступово почав божеволіти з невідомих надприродних причин. Головний герой – приватний детектив Чарльз Рід, якому й доведеться розплутати таємницю міста. Він буде розслідувати, обстежувати місця злочинів, допитувати підозрюваних, а також досліджувати місто.

Сама студія Frogwares існує з 2000 року. Вона відома, окрім іншого, серією ігор про пригоди Шерлока Голмса. Одну з них, яка вийшла у 2014 році, Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, розробники присвятили Небесній сотні. Через це відносини з російським видавцем проекта «1С-СофтКлаб» були розірвані, а студія самотужки переклала гру на російську та українську мови.​

Чорнобиль повертається

S.T.A.L.K.E.R. 2 – шутер від першої особи, хоррор з елементами стелс, яку розробляє українська компанія GSC Game World. Продовження культової серії, за анонсами розробника, вийде у 2021 році. Цю частину анонсували ще в 2010 році, але певний час проект був у «заморозці», тому цю новину геймери сприйняли хвилею відгуків у соцмережах.

Сама серія ігор заснована на повісті братів Стругацьких «Пікнік на узбіччі». Світ гри – постапокаліптична Чорнобильська зона відчуження після чергової катастрофи.

Поки мало що відомо про проект, але розробники вже наробили галасу через свої загадки в твіттері та на новому сайті гри.

Виявилось, наприклад, що 2.0.2.1 – це не тільки рік запуску гри, але й шифр: «Що може ховатись за 2.0.2.1.? Перша частина коду розв’язана – це 35. Можливо, це допоможе вам у майбутньому» (саме 35 років із дня Чорнобильської катастрофи буде у 2021 році).

На сайті гравці теж почали шукати шифри в саундтреку та обкладинці, які опублікувала студія. Однак це свідчить наразі тільки про те, що розробка гри йде, та слід чекати подальших новин від студії.