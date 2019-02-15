Створена українцями відеогра Metro Exodus про постапокаліпсис у Росії виходить у світ

Відеогра Metro Exodus виходить у світ 15 лютого. Розробники – українська компанія 4A Games, частина працівників якої колись працювали над відомою грою S.T.A.L.K.E.R.

Metro Exodus виходить на платформах PC, Xbox One та PlayStation 4. Exodus – одна з найочікуваніших ігор року. Такою її називають як профільні світові видання – Kotaku, PCGamer, Polygon, так і непрофільні – The Guardian, Washington Post.

Це – шутер від першої особи, хоррор з елементами виживання та стелс. Дії гри відбуваються в часи постапокаліпсису, який став результатом ядерної війни. Місце – зруйнована територія Росії.

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Минулі ігри серії – Metro 2033 і Metro: Last Light, що вийшли у 2010 та 2013 роках, відповідно, гравці й критики оцінили високо. Так само схвальні відгуки зібрало й перевидання цих частин у 2014 році під назвою Metro Redux.

Ігри зроблені за мотивами романів російського письменника Дмитра Глуховського. Головний герой Артем разом із іншими жителями Москви живуть у міській підземці та борються з небезпеками ворожого світу, наповненого мутантами.

Креативний директор 4A Games Андрій Прохоров розповідає, що Exodus продовжує історію серії. За сюжетом, Артем разом із дружиною Ганною та друзями втікає з підземного світу Москви в пошуках нового місця для життя. Вони мандрують усією територію країни за допомогою потягу «Аврора».​

​На відміну від минулих ігор, дії яких були сконцентровані під землею в закритому і лінійному просторі, на цей раз гравцям надають більшу свободу.