Росія: суд задовольнив клопотання про умовно-дострокове звільнення правозахисника Тітієва

Голову грозненського відділення правозахисного центру «Меморіалу» Оюба Тітієва звільняють із в’язниці за рішенням суду, який задовольнив клопотання про умовно-дострокове звільнення.

За словами адвоката Петра Заїкіна, Тітієв вийде на волю 21 червня.

Виїзне засідання Шалінського районного суду Чечні відбувалося в колонії-поселенні в Аргуні.

18 березня правозахисника Оюба Тітієва засудили до чотирьох років позбавлення волі в колонії-поселенні. Його визнали винним у зберіганні наркотиків. У «Меморіалі» рішення суду назвали заполітизованим. Сам правозахисник відкидає звинувачення і вважає, що справу проти нього сфабрикували.

Оюба Тітієва заарештували на початку січня 2018 року. За даними слідства, в його машині знайшли марихуану. Провину Тітієв не визнає і наполягає, що наркотики йому підкинули поліцейські. Колеги Тітієва вважають його справу сфабрикованою і заявляють про спроби чеченської влади позбутися правозахисників. На захист Тітієва неодноразово виступали міжнародні організації та діячі культури.