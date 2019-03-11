У день суду Amnesty International просить владу Росії звільнити чеченського правозахисника Тітієва

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International звернулася до російської влади з закликом звільнити чеченського правозахисника Оюба Тітієва, назвавши судовий процес проти нього «сфабрикованими».

«Репресивна машина російської системи кримінального правосуддя в повному розпалі, і ми вже бачили достатньо в цій справі, щоб зрозуміти, що метою судового процесу проти Оюба є не справедливість, а помста», – заявила координатор кампанії Amnesty International у Росії Наталія Прилуцька.

За словами Прилуцької, що попри докази на користь невинуватості Тітієва, найімовірніше, виправдального вироку не буде.

Суд у Чечні сьогодні виходить на фінішну пряму з визначення покарання Тітієву за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Представники центру «Меморіал», головою чеченського відділення якого і є Оюб Тітієв, заявили, що прокурор просить чотири роки колонії і штраф в 100 тисяч рублів (1,5 тисячі доларів) для правозахисника.

Оюба Тітієва затримали 9 січня 2018 року. Його заарештували за звинуваченням у зберіганні наркотиків. За словами правозахисника, справа проти нього сфабрикована, а пакунок з марихуаною йому в машину підкинули поліцейські. Провідні міжнародні правозахисні організації закликали російську владу звільнити Тітієва.

При цьому влада Чечні відмовилися передавати справу Тітієва на федеральний розгляд. З моменту арешту правозахисник перебуває в СІЗО.

У листопаді минулого року Тітієву вручили правозахисну премію Парламентської асамблеї Ради Європи імені Вацлава Гавела – прямо в залі суду.