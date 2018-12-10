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10 Грудень 2018, Київ 18:57
Новини | Міжнародні

Росія: суд у Чечні продовжив арешт правозахисника Тітієва на три місяці

Правозахисник Оюб Тітієв

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Суд у російському регіоні Чечні продовжив до 22 березня 2019 року арешт керівника чеченського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Суд відмовився відпустити правозахисника на поруки голови благодійного фонду «Гражданское содействие» Світлани Ганнушкіної та лідера партії «Яблуко» Григорія Явлінського. Суддя погодилася з прокурором, яка засумнівалася в здатності поручителів забезпечити «належну поведінку» Тітієва за межами СІЗО.

Оюб Тітієв
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Оюба Тітієва затримали 9 січня 2018 року. Його заарештували на два місяці за звинуваченням у зберіганні наркотиків. За словами правозахисника, справа проти нього сфабрикована, а наркотики йому в машину підкинули поліцейські. Провідні міжнародні правозахисні організації закликали російську владу звільнити Тітієва.

7 лютого справу Тітієва передали з МВС Чечні до регіонального управління Слідчого комітету. Захист правозахисника сподівається, що регіональні слідчі уважно вивчать показання Тітієва про те, як проходив огляд його автомобіля.

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