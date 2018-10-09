Лауреат премії Гавела Тітієв: силовики не били мене через мій вік

Керівник чеченської філії правозахисного центру «Меморіал» Оюб Тітієв, який зараз перебуває під вартою за звинуваченням у зберіганні наркотиків, вважає, що російські силовики не били його лише через поважний вік. Про це він повідомив 9 жовтня в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время».

«Швидше, через мій вік не стали мене катувати. Якби був молодий, то вже питання було б вирішене», – так у залі суду в Чечні Тітієв сказав про намагання силовиків здобути його зізнання в злочині.

Він також вказав, що поліцейські «погрожували кримінальною справою проти моїх близьких».

8 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи оголосила, що присудила премію імені Вацлава Гавела російському правозахиснику Оюбу Тітієву.

Звернення Тітієва було зачитано з трибуни Парламентської асамблеї Ради Європи. У ньому правозахисник пише про «атмосферу безкарності», яка панує в Чечні, і про сфабриковані кримінальні справи, які супроводжуються, за його словами, тортурами і знущаннями. Сам Тітієв вважає своє кримінальне переслідування помстою за роботу задля пошуку зниклих безвісти і встановлення винних у загибелі людей під час війни в Чечні. Він нагадав про долю правозахисниці Наталії Естемірової, яка була вбита.

Тітієв був заарештований 9 січня. Його звинуватили в зберіганні та перевезенні наркотиків. Сам він заявляє, що марихуану йому підкинули. Зараз у Чечні триває суд над правозахисником.