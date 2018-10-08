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08 Жовтень 2018, Київ 15:19
Новини | Міжнародні

ПАРЄ присудила премію імені Гавела чеченському правозахиснику Оюбу Тітієву

Оюб Тітієв

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Правозахисна премія Парламентської асамблеї Ради Європи імені Вацлава Гавела присуджена керівникові чеченської філії правозахисного центру «Меморіал» Оюбу Тітієву, який зараз перебуває під вартою. Про це на сесії ПАРЄ у Страсбурзі 8 жовтня заявила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є.

Звернення Тітієва було зачитано з трибуни Парламентської асамблеї Ради Європи. У ньому правозахисник пише про «атмосферу безкарності», яка панує в Чечні, і про сфабриковані кримінальні справи, які супроводжуються, за його словами, тортурами і знущаннями. Сам Тітієв вважає своє кримінальне переслідування помстою за роботу задля пошуку зниклих безвісти і встановлення винних у загибелі людей під час війни в Чечні. Він нагадав про долю правозахисниці Наталії Естемірової, яка була вбита.

Тітієв був заарештований 9 січня. Його звинуватили в зберіганні та перевезенні наркотиків. Сам він заявляє, що марихуану йому підкинули. Зараз у Чечні триває суд над правозахисником.

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