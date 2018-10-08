ПАРЄ присудила премію імені Гавела чеченському правозахиснику Оюбу Тітієву

Правозахисна премія Парламентської асамблеї Ради Європи імені Вацлава Гавела присуджена керівникові чеченської філії правозахисного центру «Меморіал» Оюбу Тітієву, який зараз перебуває під вартою. Про це на сесії ПАРЄ у Страсбурзі 8 жовтня заявила голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є.

Звернення Тітієва було зачитано з трибуни Парламентської асамблеї Ради Європи. У ньому правозахисник пише про «атмосферу безкарності», яка панує в Чечні, і про сфабриковані кримінальні справи, які супроводжуються, за його словами, тортурами і знущаннями. Сам Тітієв вважає своє кримінальне переслідування помстою за роботу задля пошуку зниклих безвісти і встановлення винних у загибелі людей під час війни в Чечні. Він нагадав про долю правозахисниці Наталії Естемірової, яка була вбита.

Тітієв був заарештований 9 січня. Його звинуватили в зберіганні та перевезенні наркотиків. Сам він заявляє, що марихуану йому підкинули. Зараз у Чечні триває суд над правозахисником.