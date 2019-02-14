Європарламент вимагає негайного звільнення чеченського правозахисника Оюба Тітієва

Європейський парламент 14 лютого схвалив резолюцію із закликом до влади російського регіону Чечні негайно звільнити затриманого чеченського правозахисника Оюба Тітієва. Документ також закликає «іноземних спортсменів і митців утримуватися від участі в публічних заходах у Чечні або в заходах, які спонсорує керівництво Чеченської Республіки».

Резолюція також закликає російські органи влади скасувати закони про «небажані організації» та про «іноземних агентів», а також усі інші закони, які використовуються для переслідування та нападів на правозахисників та інші організації громадянського суспільства.

Оюба Тітієва затримали 9 січня 2018 року. Його заарештували на два місяці за звинуваченням у зберіганні наркотиків. За словами правозахисника, справа проти нього сфабрикована, а наркотики йому в машину підкинули поліцейські. Провідні міжнародні правозахисні організації закликали російську владу звільнити Тітієва.

7 лютого справу Тітієва передали з МВС Чечні до регіонального управління Слідчого комітету. Захист правозахисника сподівається, що регіональні слідчі уважно вивчать показання Тітієва про те, як проходив огляд його автомобіля.