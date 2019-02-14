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14 Лютий 2019, Київ 18:16
Новини | Міжнародні

Європарламент вимагає негайного звільнення чеченського правозахисника Оюба Тітієва

Оюб Тітієв за ґратами

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Європейський парламент 14 лютого схвалив резолюцію із закликом до влади російського регіону Чечні негайно звільнити затриманого чеченського правозахисника Оюба Тітієва. Документ також закликає «іноземних спортсменів і митців утримуватися від участі в публічних заходах у Чечні або в заходах, які спонсорує керівництво Чеченської Республіки».

Резолюція також закликає російські органи влади скасувати закони про «небажані організації» та про «іноземних агентів», а також усі інші закони, які використовуються для переслідування та нападів на правозахисників та інші організації громадянського суспільства.

Правозахисник Оюб Тітієв
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Оюба Тітієва затримали 9 січня 2018 року. Його заарештували на два місяці за звинуваченням у зберіганні наркотиків. За словами правозахисника, справа проти нього сфабрикована, а наркотики йому в машину підкинули поліцейські. Провідні міжнародні правозахисні організації закликали російську владу звільнити Тітієва.

7 лютого справу Тітієва передали з МВС Чечні до регіонального управління Слідчого комітету. Захист правозахисника сподівається, що регіональні слідчі уважно вивчать показання Тітієва про те, як проходив огляд його автомобіля.

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