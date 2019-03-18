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18 Березень 2019, Київ 23:21
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Чеченський правозахисник Тітієв про рішення суду: 8 місяців фабрикували вирок і сфабрикували – відео

Чеченський правозахисник Тітієв про рішення суду: 8 місяців фабрикували вирок і сфабрикували – відео
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Шалінський міський суд російської Чечні засудив главу грозненського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва до чотирьох років позбавлення волі в колонії-поселенні. Правозахисника визнали винним у зберіганні наркотиків. Адвокати правозахисника заявили, що оскаржуватимуть вирок. У «Меморіалі» рішення суду назвали заполітизованим. Прокуратура просила для Тітієва чотири роки колонії загального режиму і 100 тисяч рублів (близько 42 тисяч гривень) штрафу. На думку захисту, кримінальна справа повністю сфальсифікована, а докази оформлені з порушеннями. (Відео Reuters)

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