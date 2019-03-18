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18 Березень 2019, Київ 20:17
Новини | Міжнародні

Росія: чеченський правозахисник Тітієв засуджений до чотирьох років колонії

Прокуратура просила для Тітієва чотири роки колонії загального режиму

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Шалінський міський суд російської Чечні засудив главу грозненського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва до чотирьох років позбавлення волі в колонії-поселенні. Правозахисника визнали винним у зберіганні наркотиків.

Оголошення вироку тривало понад дев'ять годин. Суддя заявила, що не вірить свідченням Тітієва про те, що його затримували двічі і друге затримання було інсценоване поліцією. Адвокати правозахисника заявили, що оскаржуватимуть вирок. У «Меморіалі» рішення суду назвали заполітизованим.

Прокуратура просила для Тітієва чотири роки колонії загального режиму і 100 тисяч рублів (близько 42 тисяч гривень) штрафу. На думку захисту, кримінальна справа повністю сфальсифікована, а докази оформлені з порушеннями.

Оюб Тітієв каже, щр наркотики йому підкинули поліцейські
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Оюба Тітієва затримали 9 січня 2018 року. Його заарештували за звинуваченням у зберіганні наркотиків. За словами правозахисника, справа проти нього сфабрикована, а пакунок з марихуаною йому в машину підкинули поліцейські. Провідні міжнародні правозахисні організації закликали російську владу звільнити Тітієва.

У листопаді 2018 року Тітієву вручили правозахисну премію Парламентської асамблеї Ради Європи імені Вацлава Гавела – прямо в залі суду.

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