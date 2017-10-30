У столиці Росії Москві відкрили пам’ятник жертвам політичних репресій. Меморіал із назвою «Стіна скорботи» розташований у центральній частині міста, на перетині проспекту Сахарова і Садового кільця. Це стіна двоповерхової висоти з кількома арками, на ній – барельєф із зображенням людських фігур, що символізують репресованих. На пам’ятнику багатьма мовами написане слово «Пам’ятай!». Територію навколо меморіалу вимостили камінням, привезеним із колишніх концтаборів і в’язниць радянської репресивної системи, популярно відомої як ГУЛАГ. У відкритті взяв участь президент Росії Володимир Путін, який назвав політрепресії в СРСР злочином, що не може бути виправданий «ніякими найвищими благами народу. При цьому він заявив, що, вшановуючи пам’ять жертв сталінського терору, згадуючи про жертв репресій, не можна підштовхувати суспільство до протистояння, а важливо «спиратися на цінності довіри і стабільності». (Відео Reuters)