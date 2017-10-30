У столиці Росії відкрили пам’ятник жертвам політичних репресій

У столиці Росії Москві відкрили пам’ятник жертвам політичних репресій. Меморіал із назвою «Стіна скорботи» розташований у центральній частині міста, на перетині проспекту Сахарова і Садового кільця.

Це стіна двоповерхової висоти з кількома арками, на ній – барельєф із зображенням людських фігур, що символізують репресованих. На пам’ятнику багатьма мовами написане слово «Пам’ятай!»

Територію навколо меморіалу вимостили камінням, привезеним із колишніх концтаборів і в’язниць радянської репресивної системи, популярно відомої як ГУЛАГ.

У відкритті взяв участь президент Росії Володимир Путін, який назвав політрепресії в СРСР злочином, що не може бути виправданий «ніякими найвищими благами народу.

При цьому він заявив, що, вшановуючи пам’ять жертв сталінського терору, згадуючи про жертв репресій, не можна підштовхувати суспільство до протистояння, а важливо «спиратися на цінності довіри і стабільності».

Раніше 30 жовтня в Росії оприлюднили відкрите звернення групи радянських дисидентів і колишніх політв’язнів, які закликали не брати участі у відкритті меморіалу і в інших пам’ятних заходах, які організовує Кремль. Вони наголосили, що нинішня влада Росії лише на словах жалкує про жертви радянського режиму, а «на ділі продовжує політичні репресії і придушує громадянські свободи у країні».

«Не можна поділяти жертв політичних репресій на тих, кому вже можна ставити пам’ятники, і тих, кого поки що можна не помічати», – додали автори звернення.

Критики пригадують Путіну намагання реабілітувати образ радянського диктатора Йосипа Сталіна, за влади якого відбулася значна більшість репресій. Вони згадують слова Путіна, оприлюднені 15 червня, про те, що «надмірна демонізація» Сталіна є «одним зі способів і шляхів атаки на Радянський Союз і на Росію», як і його давніше вихваляння Сталіна як «ефективного менеджера».

Путін є вихідцем із лав радянського Комітету державної безпеки, що свого часу був відповідальний за репресії в СРСР, і його російської наступниці, Федеральної служби безпеки, після приходу до влади він розставив на чільні посади в державі багатьох людей зі схожим минулим. За останні майже 18 років перебування Путіна при владі в Росії там, за опитуваннями, негативне ставлення до Сталіна зменшилося.

30 жовтня в Росії вшановують День пам’яті жертв політичних репресій в СРСР. Цього дня також в інших російських містах проводили жалобні акції, зокрема акцію «Повернення імен» – її учасники зачитують імена загиблих у часи сталінського терору. Попереднього дня, 29 жовтня, таку акцію провели і в Москві.

30 жовтня ще з радянських часів стало неофіційним «Днем політв’язня» – цього дня радянські політичні в’язні оголошували голодування чи інші акції протесту, в часи «перебудови», з 1987 року, стали можливі й публічні акції в містах тодішнього СРСР, які іноді розганяли.

В Україні День пам’яті жертв політичних репресій вшановують у третю неділю травня. Окремо вшановують День пам’яті жертв голодоморів у четверту неділю листопада.