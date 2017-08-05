Фоторепортаж: День пам'яті з нагоди 80-х роковин «Великого терору»

«Великий терор» – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 роках з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.



Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти. 5 серпня 1937 року вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) «Про антирадянські елементи». Розпочалася наймасовіша за всю радянську епоху кампанія репресій проти громадян.



За кілька днів до цього, 30 липня 1937 року, був підписаний таємний наказ НКВС №00447, в якому був детально розроблений механізм терору. 5 серпня, у День пам’яті з нагоди 80-х роковин «Великого терору», у Києві і в меморіальному комплексі «Биківнянські могили» відбулися заходи із вшанування жертв сталінських репресій.