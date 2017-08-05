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05 Серпень 2017, Київ 21:10
Фотогалереї

Фоторепортаж: День пам'яті з нагоди 80-х роковин «Великого терору»

«Великий терор» – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута в СРСР у 1937–1938 роках з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.

Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти. 5 серпня 1937 року вступила в дію постанова Політбюро ЦК ВКП(б) «Про антирадянські елементи». Розпочалася наймасовіша за всю радянську епоху кампанія репресій проти громадян.

За кілька днів до цього, 30 липня 1937 року, був підписаний таємний наказ НКВС №00447, в якому був детально розроблений механізм терору. 5 серпня, у День пам’яті з нагоди 80-х роковин «Великого терору», у Києві і в меморіальному комплексі «Биківнянські могили» відбулися заходи із вшанування жертв сталінських репресій.
Поминальна&nbsp; літургія у Свято-Покровській Подільській церкві
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Поминальна  літургія у Свято-Покровській Подільській церкві

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Панахида та меморіальні заходи біля Хреста репресованим у 1930-х &ndash; 50-х роках. Службу проводить єпископ Володимир&nbsp;
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Панахида та меморіальні заходи біля Хреста репресованим у 1930-х – 50-х роках. Службу проводить єпископ Володимир 

Присутні поклали квіти до Хреста репресованим&nbsp;
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Присутні поклали квіти до Хреста репресованим 

У період 27 жовтня &ndash; 4 листопада 1937 року в урочищі Сандармох поблизу міста Медвеж&rsquo;єгорська в Карелії з нагоди наближення 20-річчя Жовтневої революції було розстріляно 1111 осіб, із них 287 українців та осіб, долі яких пов&rsquo;язані з Україною
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У період 27 жовтня – 4 листопада 1937 року в урочищі Сандармох поблизу міста Медвеж’єгорська в Карелії з нагоди наближення 20-річчя Жовтневої революції було розстріляно 1111 осіб, із них 287 українців та осіб, долі яких пов’язані з Україною

Спогади енкаведистів та результати ексгумації тіл свідчать про характерний &laquo;почерк&raquo; убивць. Як правило, це були постріли у потилицю або в перший шийний хребець із револьверів системи &laquo;Наган&raquo;. Наган вважався точним, безвідмовним та достатньо потужним для завдання смертельного поранення, несильна віддача берегла сили катів при масових розстрілах
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Спогади енкаведистів та результати ексгумації тіл свідчать про характерний «почерк» убивць. Як правило, це були постріли у потилицю або в перший шийний хребець із револьверів системи «Наган». Наган вважався точним, безвідмовним та достатньо потужним для завдання смертельного поранення, несильна віддача берегла сили катів при масових розстрілах

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