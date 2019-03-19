Євросоюз вимагає від Росії звільнити засудженого правозахисника

Європейський союз вимагає «негайно і беззастережно» звільнити керівника грозненського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва, засудженого до чотирьох років колонії-поселення. Зовнішньополітична служба ЄС наголошує, що вирок Тітієву безпосередньо пов’язаний з його правозахисною діяльністю та що його право на справедливий судовий розгляд не було дотримано.

Євросоюз також нагадав про те, що досі ніхто не покараний за вбивство в 2009 році Наталі Естемірової, попередниці Тітієва на посаді голови чеченського «Меморіалу».

Голова комісії Ради Європи з прав людини Дуня Міятович стурбована вироком, який вона назвала черговим прикладом «ворожої та небезпечної обстановки» в Чечні в галузі захисту прав людини.

Міятович знову закликала Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань і стежити за тим, щоб судова система не використовувалася для переслідування правозахисників, йдеться в заяві представника Ради Європи. Вона також повідомила, що в зв’язку зі справою Тітієва має намір знову звернутися до генерального прокурора Росії Юрія Чайки. Попереднє звернення Міятович залишилося без відповіді.

Шалінський міський суд Чечні 18 березня засудив првозахисника Оюба Тітієва до чотирьох років позбавлення волі в колонії-поселенні. Його визнали винним у зберіганні наркотиків. Адвокати правозахисника заявили, що оскаржуватимуть вирок. У «Меморіалі» рішення суду назвали заполітизованим.

Оюба Тітієва заарештували на початку січня 2018 року. За даними слідства, в його машині знайшли марихуану. Провину Тітієв не визнає і наполягає, що наркотики йому підкинули поліцейські. Колеги Тітієва вважають його справу сфабрикованою і заявляють про спроби чеченської влади позбутися правозахисників. На захист Тітієва неодноразово виступали міжнародні організації та діячі культури.