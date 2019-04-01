Чеченський правозахисник Оюб Тітієв не оскаржуватиме вирок суду

Голова грозненського відділення правозахисного центру «Меморіалу» Оюб Тітієв, якого засудили за звинуваченням у зберіганні наркотиків, не планує подавати апеляцію на вирок суду. Про це повідомляє організація «Меморіал».

Однію з причин, за словами Тітієва, є те, що вже в травні цього року він зможе клопотати про умовно-дострокове звільнення. Правозахисник додає, що є й інші причини, однак не називає їх.

«Я маю намір повернутися до правозахисної діяльності якомога швидше. Перебуваючи в слідчому ізоляторі, я бачив людей, які потребують правової допомоги. Саме в правозахисній діяльності я бачу сенс свого життя», – цитує Тітієва прес-служба «Меморіалу».

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1 квітня вирок Тітієву набуває чинності.

Шалінський міський суд Чечні 18 березня засудив првозахисника Оюба Тітієва до чотирьох років позбавлення волі в колонії-поселенні. Його визнали винним у зберіганні наркотиків. У «Меморіалі» рішення суду назвали заполітизованим. Сам правозахисник відкидає звинувачення і вважає, що справу проти нього сфабрикували.

Оюба Тітієва заарештували на початку січня 2018 року. За даними слідства, в його машині знайшли марихуану. Провину Тітієв не визнає і наполягає, що наркотики йому підкинули поліцейські. Колеги Тітієва вважають його справу сфабрикованою і заявляють про спроби чеченської влади позбутися правозахисників. На захист Тітієва неодноразово виступали міжнародні організації та діячі культури.