Росія: пов’язана з Ходорковським організація оголосила про ліквідацію

Російський рух «Відкрита Росія» ухвалив рішення про ліквідацію, щоб захистити активістів організації, повідомив голова руху Андрій Пивоваров. Так вирішили делегати конференції «Відкритої Росії» в столиці Латвії Ризі. Найближчим часом протокол конференції надішлють до Міністерства юстиції Росії.

«Якщо для захисту активістів необхідно ліквідувати правову форму, ми зробили це... Все тільки починається», – сказав Андрій Пивоваров.

У квітні 2017 року Генпрокуратура Росії визнала «небажаними» кілька іноземних організацій, пов’язаних з Михайлом Ходорковським. У Міністерстві юстиції говорили, що в Росії немає їхніх відділень. Проте силовики почали переслідування активістів «Відкритої Росії» за участь в «небажаної» організації.

У 2019 року в Росії порушили дві кримінальні справи про роботу «небажаної» організації: щодо ростовської активістки «Відкритої Росії» Анастасії Шевченко і колишнього координатора організації в Єкатеринбурзі Максима Верникова.

В кінці березня «Відкрита Росія» подала до Мін’юсту документи для офіційної реєстрації як російської громадської організації.