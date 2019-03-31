Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Березень 2019, Київ 11:58
Новини | Міжнародні

Росія: пов’язана з Ходорковським організація оголосила про ліквідацію

Акція «Відкритої Росії», квітень 2017 року

Дивитись коментарі

Російський рух «Відкрита Росія» ухвалив рішення про ліквідацію, щоб захистити активістів організації, повідомив голова руху Андрій Пивоваров. Так вирішили делегати конференції «Відкритої Росії» в столиці Латвії Ризі. Найближчим часом протокол конференції надішлють до Міністерства юстиції Росії.

«Якщо для захисту активістів необхідно ліквідувати правову форму, ми зробили це... Все тільки починається», – сказав Андрій Пивоваров.

У квітні 2017 року Генпрокуратура Росії визнала «небажаними» кілька іноземних організацій, пов’язаних з Михайлом Ходорковським. У Міністерстві юстиції говорили, що в Росії немає їхніх відділень. Проте силовики почали переслідування активістів «Відкритої Росії» за участь в «небажаної» організації.

У 2019 року в Росії порушили дві кримінальні справи про роботу «небажаної» організації: щодо ростовської активістки «Відкритої Росії» Анастасії Шевченко і колишнього координатора організації в Єкатеринбурзі Максима Верникова.

В кінці березня «Відкрита Росія» подала до Мін’юсту документи для офіційної реєстрації як російської громадської організації.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG