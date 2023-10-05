Правозахисники: викраденого офіцера запасу ВМС України Кисельова етапували з СІЗО Сімферополя

Засудженого до 8,5 років позбавлення волі колишнього капітана Військово-морських сил України Олексія Кисельова забрали з окупованого Криму до Росії по етапу. Про це «Кримській солідарності» розповіли його родичі.

Раніше Кисельова тримали у СІЗО-2 в Сімферополі. За словами родичів, 18 вересня Кисельова вивезли із Сімферополя, а вже 21 вересня – із російського Краснодара. Де він перебуває зараз – невідомо.

Зазначається, що згідно з російським законодавством, керівництво СІЗО зобов’язане попередити родичів, куди відправили ув’язненого, і повідомити їм про прибуття в інше місце ув’язнення протягом 10 днів. За словами родичів Кисельова, співробітники Федеральної служби виконання покарань РФ цього не зробили.

30 липня 2022 року стало відомо, що в окупованому Генічеську 22 липня російські силовики затримали екскомандира розвідувального корабля Військово-морських сил України «Славутич» Олексія Кисельова. Після цього, за словами військового, російські силовики катували його, потім вивезли до Криму та помістили в СІЗО.

Кисельова звинуватили в участі в «батальйоні імені Номана Челебіджихана». Верховний суд Росії раніше визнав це формування терористичною організацією. Засновник «батальйону імені Номана Челебіджихана» Ленур Іслямов заперечує, що Олексій Кисельов причетний до нього.

У лютому цього року підконтрольний Росії Джанкойський районний суд у Криму засудив Кисельова до восьми з половиною років позбавлення волі.

Представництво президента України в АР Крим засудило рішення підконтрольного РФ суду в Криму, назвавши його «черговим злочинним вироком».