У Криму офіцера запасу ВМС України засудили до 8,5 років ув’язнення. У Зеленського заявили про «злочинний вирок»

Підконтрольний Росії Джанкойський районний суд у Криму засудив викраденого російськими силовиками в окупованому Генічеську офіцера запасу Військово-морських сил України Олексія Кисельова до восьми з половиною років позбавлення волі за звинуваченням в участі у «батальйоні імені Номана Челебіджихана» і «морській блокаді Криму». Про це 17 лютого повідомив кореспондент правозахисної ініціативи «Кримський процес».

«Суддя Ліліана Соловйова визнала офіцера винним і призначила йому покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі з відбуванням першого року у в’язниці, а решти строку в колонії суворого режиму», – сказано в повідомленні.

Вирок оголосили за статтею 208 Кримінального кодексу Росії (Організація незаконного збройного формування чи участь у ньому). Захист має намір оскаржити цей вирок у суді апеляційної інстанції.

Адвокат Олексій Ладін назвав звинувачення російської прокуратури «абсурдними» – зокрема через брак доказів провини його клієнта, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Представництво президента України в АР Крим засудило рішення підконтрольного РФ суду в Криму.

«Представництво засуджує цей черговий злочинний вирок і вимагає від країни-окупанта припинити кримінальне переслідування громадянина України – обставини незаконного арешту та умови утримання Олексія Кисельова антигуманні та суперечать усім нормам міжнародного гуманітарного права. Закликаємо міжнародне співтовариство рішуче відреагувати на ці злочинні дії РФ і посилити тиск на країну-агресора», – сказано у повідомленні.

Там також зазначили, що лише деокупація півострова дозволить «припинити політично вмотивовані переслідування, репресії та незаконні вироки».

Раніше російська прокуратура вимагала 10 років ув’язнення для Олексія Кисельова.

30 липня стало відомо, що в окупованому Генічеську 22 липня російські силовики затримали екскомандира розвідувального корабля Військово-морських сил України «Славутич» Олексія Кисельова. Після цього силовики РФ вивезли Кисельова до Криму, де його помістили в СІЗО.

Кисельова звинуватили в участі в батальйоні імені Номана Челебіджихана. Верховний суд Росії раніше визнав це формування терористичною організацією. Санкція статті, яку інкримінують Олексію Кисельову, передбачає покарання до 15 років ув’язнення. Засновник батальйону імені Номана Челебіджихана Ленур Іслямов заперечує, що Олексій Кисельов причетний до нього.

Олексій Кисельов розповів адвокату про застосування до нього тортур. Представництво президента України в АРК закликало негайно звільнити Кисельова.

27 жовтня Олексій Кисельов оголосив голодування. Причиною голодування стала відсутність медичного огляду протягом двох місяців, незважаючи на запити затриманого на обстеження лікарем.

Аналітик правозахисної організації «КримSOS» Євген Ярошенко заявив, що ненадання медичної допомоги колишньому командиру корабля «Славутич» ВМС України Олексію Кисельову порушує щонайменше шість міжнародних договорів.

Наприкінці 2022 року російський суд допитав «засекреченого» свідка із псевдонімом «Петров». На засіданні той стверджував, що військовий брав участь у діях морської блокади Криму. Однак, на думку захисту, «Петров» дав свідчення, що суперечать відомостям, отриманим під час допиту свідків та інших матеріалів справи.