Генасамблея ООН відхилила заявку Росії про повернення місця в Раді з прав людини

Росія не змогла повернутися до Ради ООН із прав людини. У ході голосування в Генеральній асамблеї ООН 10 жовтня вона набрала менше голосів у боротьбі за місця у раді, ніж її суперники зі східноєвропейського регіону – Албанія і Болгарія.

Росія набрала 83 голоси, тоді як за Албанію голосували 123 країни, а за Болгарію 160. Голосування було таємним.

Нових членів Ради з прав людини обрали на трирічний термін, з 2024 по 2026 роки.

Загалом у раді 47 місць. Росія входила до її складу, але її членство було припинене у квітні минулого року після широкомасштабного вторгнення в Україну.

«Держави-члени ООН надіслали рішучий сигнал керівництву Росії, що уряду, відповідальному за незліченні воєнні злочини і злочини проти людяності, не місце в Раді з прав людини», – сказав Луї Шарбонно, директор правозахисної організації Human Rights Watch по роботі з ООН.

Сьогоднішнє голосування розглядалося як перевірка позицій Москви на міжнародній арені.

США виступали проти повернення Росії до Ради з прав людини, стверджуючи, що її обрання підірве довіру до ради й ООН, тому що Росія «неприховано продовжує чинити масові воєнні злочини». У раду нещодавно були подані останні дані створеної нею комісії з розслідування ситуації в Україні. У звіті повідомлялося, зокрема, про тортури, зґвалтування і напади на цивільне населення з боку російських військових.